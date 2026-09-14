Afyonkarahisar Devlet Hastanesi son dakika: Afyonkarahisar Devlet Hastanesi çalışanları gözaltına mı alındı, neden?

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görev yapan çalışanlarla ilgili yaşanan gelişme, kent gündeminde dikkat çekti. Bazı hastane çalışanlarının gözaltına alındığı iddiası sonrası olayın nedeni ve soruşturmanın kapsamı merak konusu oldu. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARI GÖZALTINA MI ALINDI?

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik uyuşturucu ve tefecilik soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Sanık ifadeleri ve dijital materyaller üzerinden genişletilen soruşturma kapsamında, aralarında doktorlar, hastane çalışanları ve iş insanlarının da bulunduğu yaklaşık 15 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İLK OPERASYON TEMMUZ 2025'TE YAPILMIŞTI

Temmuz 2025'te emniyete gelen ihbarlar üzerine başlatılan ilk operasyonda, doktorların imzalarının taklit edilerek yasa dışı yollarla temin edilen narkotik ilaçların üçüncü şahıslara satıldığı tespit edilmişti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hastane personelleri, galericiler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalanmıştı. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve sanıkların yargılanmasına başlanmıştı.

İFADELER VE DİJİTAL DELİLLER İKİNCİ DALGAYI GETİRDİ

Devam eden hukuki süreçte alınan sanık ifadeleri ve ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda savcılık talimatıyla soruşturma genişletildi. Aynı suçlamalar kapsamında çok sayıda polisin katılımıyla sabahın erken saatlerinde ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen yeni baskınlarda; doktor, hastane personeli ve iş insanlarından oluşan yaklaşık 15 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.