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Afonso Sousa kimdir? Hakemi alkışlayıp kırmızı kart gören Samsunsporlu kaç yaşında?

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Afonso Sousa kimdir? Hakemi alkışlayıp kırmızı kart gören Samsunsporlu kaç yaşında?
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Samsunspor'un Portekizli orta sahası Afonso Sousa, Amedspor maçının 37. dakikasında hakem Kadir Sağlam'ın kararını alkışlayınca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Samsunspor, Logi Tómasson'un 21. dakikadaki golüyle 1-0 öndeyken 10 kişi kaldı. Afonso Sousa kimdir, kaç yaşında, Samsunspor'a nereden geldi?

Süper Lig'in 9. haftasında Amedspor'u ağırlayan Samsunspor, maçın 37. dakikasında 10 kişi kaldı. Portekizli orta saha Afonso Sousa, rakibine yaptığı müdahale yüzünden sarı kart gördükten sonra hakem Kadir Sağlam'ın kararını alkışladı ve Sağlam ona ikinci sarı kartı gösterip oyundan attı.

Skor o sırada 1-0'dı. Samsunspor'un golünü 21. dakikada İzlandalı sol bek Logi Tómasson atmıştı.

AFONSO SOUSA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Afonso Sousa, ilk sarı kartın ardından hakem Kadir Sağlam'ı alkışlayarak karara itiraz ettiği için ikinci sarı kartı gördü. İlk kart bir Amedspor oyuncusuna yaptığı müdahaleden gelmişti. Teknik direktör Nenad Bjelica, Sousa'yı maça ilk 11'de başlatmıştı.

AFONSO SOUSA KİMDİR?

Afonso Sousa, Samsunspor'da 77 numaralı formayı giyen Portekizli orta saha oyuncusu; tam adı Afonso Gamelas de Pinho Sousa. Futbola Beira-Mar'ın altyapısında başlayan Sousa, gençlik yıllarının büyük bölümünü Porto'da geçirdi ve Porto'nun 2019'da Chelsea'yi 3-1 yendiği UEFA Gençlik Ligi finalinde de gol attı.

Portekiz'in 15 yaş altından 21 yaş altına kadar bütün genç milli takımlarında forma giyen orta sahanın boyu 1,74.

AFONSO SOUSA KAÇ YAŞINDA?

Afonso Sousa 26 yaşında. 3 Mayıs 2000'de doğdu, yani Porto'yla Avrupa'nın gençlik kupasını kaldırdığında henüz 18 yaşındaydı.

AFONSO SOUSA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Afonso Sousa profesyonel kariyerine 2019-20 sezonunda Porto B'de başladı ve burada 21 maçta 6 gol attı. Eylül 2020'de dört yıllık sözleşmeyle B-SAD'a geçti; Porto, oyuncunun haklarının yüzde 50'sini elinde tuttu. B-SAD formasıyla Portekiz liginde 62 maça çıktı.

Haziran 2022'de Polonya'ya, Lech Poznan'a transfer oldu. En verimli sezonu 2024-25'ti: 32 maç, 13 gol, 5 asist. Lech o sezon Polonya şampiyonu oldu, Sousa da ligde sezonun en iyi orta sahası seçildi.

AFONSO SOUSA SAMSUNSPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Afonso Sousa, 15 Ağustos 2025'te Samsunspor'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Aynı sezon Lech Poznan formasıyla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı için Samsunspor'un Panathinaikos'la yaptığı Avrupa Ligi play-off maçlarında forma giyemedi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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