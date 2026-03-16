Adnan Sunay Kurtuluş kimdir? Ayşegül Eraslan'ı Adnan Sunay Kurtuluş mu öldürdü, iddialar neler?

Son dönemde magazin gündemini sarsan gelişmelerin merkezinde genç oyuncu Adnan Sunay Kurtuluş var. Ayşegül Eraslan'ın ölümünün ardından ortaya atılan iddialar ve güvenlik kamerası kayıtları, soru işaretlerini artırdı. Kurtuluş'un olay anındaki hareketleri ve ifadesi, hem soruşturmanın seyrini hem de sosyal medyada tartışmaları yakından ilgilendiriyor. Konunun detayları, merak edilen gelişmeler ve kamuoyunda konuşulan iddialar haberin devamında.

ADNAN SUNAY KURTULUŞ KİMDİR?

Sunay Kurtuluş, son dönemde televizyon projeleriyle dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alıyor. Yeraltı dizisinde canlandırdığı Adnan Yolcu karakteriyle ekranlarda tanınmaya başlayan Kurtuluş, oyunculuk kariyerinde kısa sürede adını duyurmayı başardı. Eğitimini farklı bir alanda tamamlamasına rağmen oyunculuğa yönelen Kurtuluş, performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

ADNAN SUNAY KURTULUŞ KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1998 doğumlu olan Sunay Kurtuluş, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

ADNAN SUNAY KURTULUŞ NERELİ?

Genç oyuncu Balıkesir doğumludur.

ADNAN SUNAY KURTULUŞ'UN KARİYERİ

Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Sunay Kurtuluş, üniversite eğitiminin ardından oyunculuk alanına yöneldi. Yer aldığı projelerle kısa sürede dikkat çekmeyi başaran Kurtuluş, özellikle Yeraltı dizisinde canlandırdığı Adnan Yolcu karakteriyle tanınmaya başladı.

ADNAN SUNAY KURTULUŞ – AYŞEGÜL ERASLAN OLAYI NEDİR?

Gündeme gelen olayda Sunay Kurtuluş'un, Ayşegül Eraslan'ın ölümünden yaklaşık 1 saat önce Eraslan'ın evine gittiği öğrenildi. İfadesine başvurulan Kurtuluş'un, Eraslan'ın kendisine şakayla karışık tokat attığını, bunun üzerine "Ben böyle el şakalarını sevmem" diyerek tepki gösterdiğini ve daha sonra evden ayrıldığını söylediği belirtildi. Ayrıca Eraslan ile Kurtuluş'un eve giriş anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı ifade edildi.