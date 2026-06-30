Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Hukuki süreçlerle ilgili işlemleri bulunan vatandaşlar için adli tatil dönemi büyük önem taşıyor. “ Adli Tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor?” sorusu gündemdeki yerini korurken, yargı sisteminde işleyişin yavaşladığı bu süreçte hangi dava ve işlemlerin devam edeceği de merak ediliyor.

2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında her yıl düzenli olarak uygulanan adli tatil dönemi için 2026 yılı takvimi netleşti. Yargı süreçlerini yakından takip eden vatandaşlar “Adli tatil ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt ararken, bu yıl adli tatilin 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacağı belirtiliyor. Bu tarihten itibaren mahkemeler, olağan duruşma takvimlerine ara vererek yalnızca acil ve zorunlu işlerin görüldüğü nöbetçi sistemle çalışmalarını sürdürecek.

ADLİ TATİL SÜRESİNCE YARGIDA NASIL BİR SÜREÇ İŞLEYECEK?

Adli tatil döneminde yargı sisteminde tamamen durma yaşanmazken, sadece belirli dava türleri ve acil nitelikteki işlemler görülmeye devam ediyor. Bu süreçte özellikle tutukluluk incelemeleri, ihtiyati tedbir kararları ve acil başvurular nöbetçi mahkemeler tarafından değerlendiriliyor. Normal dava süreçleri ise yeni adli yıl başlayana kadar ertelenmiş oluyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK VE YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı adli tatilinin yaklaşık 43 gün sürmesi ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitimiyle sona ermesi bekleniyor. Tatilin bitmesinin ardından yargı sistemi yeniden normal işleyişine dönecek. Yeni adli yılın ise 1 Eylül 2026 Salı günü açılması planlanıyor.

ADLİ TATİL SONRASI MAHKEME TAKVİMİ NASIL DEVAM EDECEK?

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte mahkemelerde biriken dosyalar yeniden yoğun şekilde ele alınacak. Eylül ayı itibarıyla duruşma takvimleri hız kazanırken, ertelenen davaların yeniden planlanmasıyla yargı sürecinin normal akışına dönmesi bekleniyor.