Adli tatil ne zaman başlıyor 2026?

2026 yılında adli tatilin başlayacağı tarih, avukatlar, dava tarafları ve yargı süreçlerini takip eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Adli tatil ne zaman başlayacak?" ve "Mahkemeler ne zaman tatile girecek?" soruları gündemdeki yerini korurken, adli tatil döneminde hangi işlemlerin devam edeceği de araştırılan konular arasında bulunuyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Yargı süreçleriyle ilgili işlemleri bulunan vatandaşlar, avukatlar ve hukuk camiası 2026 yılı adli tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Her yıl belirli bir dönemde uygulanan adli tatil sürecinde bazı dava ve işlemler ertelenirken, nöbetçi mahkemeler aracılığıyla belirli yargısal faaliyetler devam ediyor. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Türkiye'de adli tatil her yıl olduğu gibi 2026 yılında da 20 Temmuz tarihinde başlayacak. Yargı teşkilatında görev yapan hakim, savcı ve adliye personelinin izin dönemini kapsayan adli tatil süreci, yasal düzenlemeler doğrultusunda uygulanıyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yılı adli tatili 31 Ağustos tarihinde sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Böylece mahkemelerde normal çalışma düzenine yeniden geçilecek ve ertelenen işlemler kaldığı yerden devam edecek.

ADLİ TATİLDE MAHKEMELER KAPANIYOR MU?

Adli tatil döneminde mahkemeler tamamen kapanmıyor. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla acil ve kanunen gecikmesinde sakınca bulunan işler görülmeye devam ediyor. Özellikle tutuklu dosyalar, ihtiyati tedbir talepleri, nafaka davaları ve bazı acil hukuki işlemler adli tatil süresince de değerlendirilebiliyor.

ADLİ TATİLDE SÜRELER DURUYOR MU?

Adli tatil döneminde birçok dava ve başvuru için yasal süreler duruyor veya uzatılıyor. Ancak bu durum her dava türü için aynı şekilde uygulanmıyor. Bu nedenle dava veya başvuru süreci bulunan kişilerin, hak kaybı yaşamamak adına avukatlarından veya ilgili mahkemelerden bilgi almaları önem taşıyor.

YENİ ADLİ YIL 1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Adli tatilin sona ermesinin ardından 1 Eylül 2026 tarihinde yeni adli yıl başlayacak. Yargıtay'da düzenlenen açılış töreniyle birlikte yargı organları yeni çalışma dönemine resmen giriş yapacak. Adli yılın başlamasıyla birlikte mahkemelerdeki duruşma ve dava süreçleri normal takvimine dönecek.