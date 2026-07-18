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Adıyaman Valisi kim oldu, yeni Adıyaman Valisi Ömer Hilmi Yamlı kimdir?

Adıyaman Valisi kim oldu, yeni Adıyaman Valisi Ömer Hilmi Yamlı kimdir?
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Adıyaman Valisi Ömer Hilmi Yamlı oldu. Arama motorlarında ise Yeni Adıyaman Valisi Ömer Hilmi Yamlı nereli, kaç yaşında? Adıyaman Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre Adıyaman valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adıyaman iline yeni vali atandı. Yeni Adıyaman Valisi Ömer Hilmi Yamlı ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Adıyaman Valisi Ömer Hilmi Yamlı nereli, kaç yaşında? Adıyaman Valisi kim oldu?

ADIYAMAN VALİ ATAMASI YAPILDI!


ADIYAMAN VALİSİ ÖMER HİLMİ YAMLI KİMDİR?

   1979 Yılında Bitlis İlinin Ahlat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ahlat' ta tamamladı, 1997 yılında Ahlat Selçuklu Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2001 yılında bu okuldan mezun oldu.

2006 yılında dokuz ay süreyle Manchester Üniversitesinde (İngiltere) dil eğitimi aldı,2013 yılında Keele Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans yaptı.

24.08.2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şehitkamil Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakamımız Ömer Hilmi YAMLI evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mesleki Kariyer

2003 yılında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak çalıştı.

2004 yılında Van Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

2004-2007 yılları arasındaki Kaymakam adaylığı döneminde sırasıyla; İzmir-Beydağ, Van-Bahçesaray ve Giresun Güce İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitiren Yamlı sırasıyla 2007-2008 Konya Halkapınar, 2008-2010 Erzurum Şenkaya Kaymakamlığı ve 2010-2015 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılına kadar da İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve aynı zamanda Vilayetler Birliği Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2018-2022 yılları arasında Konya Selçuklu, 2022-2023 yılları arasında da Kocaeli Kartepe Kaymakamı olarak görev yaptı.

Şehitkamil Kaymakamlığındaki görevinden sonra Adıyaman Valisi oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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