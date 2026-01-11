Adıyaman okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Adıyaman'da okul yok mu (ADIYAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Adıyaman'da hava durumu nedeniyle merak edilen okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. 12 Ocak Pazartesi günü Adıyaman'da okulların tatil olup olmadığına dair bilgi, Adıyaman Valiliği tarafından açıklanacak. Kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili son durum ve açıklamalar takip ediliyor.

ADIYAMAN HAVA DURUMU

Adıyaman'da ocak ayının ikinci haftasında kış koşulları etkisini sürdürüyor. Yeni haftada hava genel olarak bulutlu ve serin geçerken, bazı günler yağış ihtimali de öne çıkıyor. İşte gün gün Adıyaman hava durumu:

12 Ocak Pazar

Günün büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Sabah ve gece saatlerinde serinlik hissedilirken, yer yer sis görülebiliyor. Yağış beklenmiyor.

13 Ocak Pazartesi

Pazartesi günü bulutluluk artıyor. Gün içinde yerel yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde ılımlı seyretse de akşamdan itibaren hava yeniden serinliyor.

14 Ocak Salı

Salı günü Adıyaman'da kapalı ve yağışlı bir hava bekleniyor. Yağmur zaman zaman etkisini artırırken, yüksek kesimlerde serin hava dikkat çekiyor. Gün boyu bulutlu bir gökyüzü hakim.

15 Ocak Çarşamba

Çarşamba günü yağışlar büyük ölçüde azalıyor. Parçalı bulutlu hava görülürken, sabah saatlerinde serinlik ön planda. Gün içinde sıcaklıklar önceki güne göre bir miktar yükseliyor.

16 Ocak Perşembe

Haftanın sonuna yaklaşırken Adıyaman'da çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yer yer hafif yağmur ihtimali bulunurken, gece saatlerinde hava serinliğini koruyor.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde serin hava ve görüşü azaltabilecek sis ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

ADIYAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.