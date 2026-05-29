Adile Naşit oğlu neden öldü?

ADİLE NAŞİT’İN OĞLU NEDEN ÖLDÜ? YEŞİLÇAM EFSANESİNİN EN BÜYÜK ACISI

Adile Naşit, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Yeşilçam’ın sevilen oyuncusunun hayatı kadar yaşadığı acılar da yıllar sonra yeniden gündeme geliyor. Özellikle “Adile Naşit’in oğlu neden öldü?” sorusu internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. İşte usta sanatçının hayatındaki en büyük acının detayları…

ADİLE NAŞİT’İN OĞLU AHMET KESKİNER KİMDİR?

Adile Naşit, tiyatro sanatçısı Ziya Keskiner ile evlilik yaptı. Bu evlilikten Ahmet Keskiner dünyaya geldi. Ancak Ahmet Keskiner küçük yaşlardan itibaren ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Kalbinde doğuştan rahatsızlık bulunduğu belirtilen Ahmet Keskiner’in uzun süre tedavi gördüğü öğrenildi.

ADİLE NAŞİT’İN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Keskiner, doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle henüz 15 yaşındayken hayatını kaybetti. Oğlunun genç yaşta vefat etmesi, Adile Naşit’in yaşamındaki en büyük acılardan biri oldu.

Yakın çevresine göre sanatçı, oğlunun ölümünden sonra bu acıyı hayatı boyunca içinde taşıdı.

ÇOCUKLARA OLAN SEVGİSİNİN NEDENİ DUYGULANDIRDI

Adile Naşit’in çocuklara olan yakın ilgisinin ve şefkatli tavırlarının arkasında oğlunu kaybetmesinin etkili olduğu sık sık dile getirildi. Özellikle ekranlarda sunduğu çocuk programlarında gösterdiği samimi yaklaşım, milyonların hafızasında yer etti.

“Masalcı Teyze” olarak tanınan sanatçı, çocuklarla kurduğu sıcak bağ sayesinde Türkiye’nin en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

ADİLE NAŞİT KİMDİR?

1930 yılında İstanbul’da doğan Adile Naşit, tiyatro ve sinema kariyeri boyunca birçok unutulmaz projede yer aldı. “Hababam Sınıfı”, “Bizim Aile” ve “Neşeli Günler” gibi yapımlarla hafızalara kazınan sanatçı, 1987 yılında yaşamını yitirdi. Ancak bıraktığı eserler ve unutulmaz karakterler sayesinde Türk sinemasındaki yerini korumaya devam ediyor.