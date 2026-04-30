Adem Soytekin kimdir? Adem Soytekin tahliye oldu mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yargı süreci, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ederken, dava dosyasında adı geçen isimler de yakından takip ediliyor. Bu isimlerden biri olan Adem Soytekin kimdir? Adem Soytekin tahliye oldu mu? Detaylar haberimizde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen dava sürecinde adı geçen isimlerden biri olan Adem Soytekin, iddianamede yer alan konumu, yöneltilen suçlamalar ve yargı sürecindeki gelişmeler nedeniyle kamuoyunun dikkatini çeken figürlerden biri haline geldi. Peki, Adem Soytekin kimdir? Adem Soytekin tahliye oldu mu? Detaylar haberimizde.

ADEM SOYTEKİN KİMDİR?

Adem Soytekin, dava dosyasına yansıyan bilgilere göre birden fazla şirketin sahibi ve yönetim kurulu başkanı olarak faaliyet gösteren bir iş insanı olarak öne çıkıyor. İfadesinde beş ayrı firmanın sahibi olduğunu belirten Soytekin, ticari faaliyetleri üzerinden yürütülen iddiaların odağında yer aldı.

İddianamede Soytekin’in adı; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl binasının satın alınma süreci, bazı projelerde dairelerin düşük bedellerle devredilmesi ve inşaat ruhsatlarına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla birlikte anılıyor. Ayrıca İBB iştiraklerinden biri olan KİPTAŞ başta olmak üzere bazı birimlerdeki ihale süreçleri, ödemeler ve hak ediş mekanizmalarında rol aldığı ileri sürülüyor.

SUÇLAMALAR VE İDDİANAMEDEKİ KONUMU

Soytekin, iddianamede “suç örgütünün yöneticisi” olarak tanımlanıyor. Aynı belgede kendisine yöneltilen en dikkat çekici suçlama ise “suç örgütünün kasası” olduğu iddiası.

Bu kapsamda, kendisine ait şirketlerin finansal işlemler için kullanıldığı ve bu yapıların “kasa” işlevi gördüğü öne sürülüyor. Ancak Soytekin, ifadesinde bu suçlamaları açık şekilde reddetti.

Bunun yanı sıra, Soytekin’in ifadesinde yalnızca kendisine yöneltilen iddialara yanıt vermekle kalmayıp, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında da ek iddialarda bulunduğu bilgisi dosyada yer aldı.

ADEM SOYTEKİN TAHLİYE OLDU MU?

İBB Davası’nın duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan hakkında tahliye talep etti.

