Adem Bona neden yok, İtalya Türkiye maçında Adem Bona yok mu, Adem Bona sakat mı, cezalı mı, milli takımda yok mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün İtalya deplasmanında parkeye çıkıyor. Karşılaşma öncesinde basketbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri de NBA'de forma giyen genç pivot Adem Bona oldu.
Adem Bona neden yok, sakat mı, cezalı mı soruları maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adem Bona, İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan kadroda yer almadı. Genç oyuncunun sakatlığına ya da cezasına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Bona'nın kadroda olmamasının nedeni Nba'de sezonun devam etmesi. Nba, sezon içinde FIBA'nın eleme pencerelerine ara vermediği için Nba'de oynayan oyuncular bu maçlarda milli takımlarında yer almıyor.
ADEM BONA SAKAT MI?
Adem Bona'nın sakatlığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Genç pivotun milli takım kadrosunda yer almaması, Nba'de sezonun sürmesiyle ilgili.
ADEM BONA CEZALI MI?
Hayır. Adem Bona'nın herhangi bir cezası bulunmuyor.
ADEM BONA MİLLİ TAKIMDA YOK MU?
Adem Bona, bu pencerede milli takımın yanında olmayacak. Nba'de forma giyen genç oyuncu, sezon devam ettiği için Ergin Ataman'ın açıkladığı kadroda yer almadı. Nba'de oynayan Alperen Şengün de aynı nedenle bu maçlarda takımın yanında bulunmuyor. NBA G League'de mücadele eden Ömer Faruk Yurtseven de bu pencerede forma giyemeyecek.
12 DEV ADAM'DA DİĞER EKSİKLER
Milli takımda bu maçlarda başka önemli eksikler de bulunuyor. Takım kaptanı Cedi Osman ile Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Anadolu Efes'in EuroLeague maçı nedeniyle Ercan Osmani de İtalya karşısında forma giyemeyecek.
İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
İtalya Türkiye maçı bugün Türkiye saatiyle 22.00'de Roma'daki PalaEur'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç ayrıca S Sport ve S Sport Plus'tan da takip edilebilecek.
12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALDI
A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Türkiye, Avrupa'dan Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu. Milliler, İtalya karşısında 9'da 9 yapmayı hedefliyor. 12 Dev Adam, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da ise İzlanda'yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.
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