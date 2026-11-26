Adem Bona neden yok, sakat mı, cezalı mı soruları maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adem Bona, İtalya ve İzlanda maçları için açıklanan kadroda yer almadı. Genç oyuncunun sakatlığına ya da cezasına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Bona'nın kadroda olmamasının nedeni Nba'de sezonun devam etmesi. Nba, sezon içinde FIBA'nın eleme pencerelerine ara vermediği için Nba'de oynayan oyuncular bu maçlarda milli takımlarında yer almıyor.

ADEM BONA SAKAT MI?

Adem Bona'nın sakatlığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Genç pivotun milli takım kadrosunda yer almaması, Nba'de sezonun sürmesiyle ilgili.

ADEM BONA CEZALI MI?

Hayır. Adem Bona'nın herhangi bir cezası bulunmuyor.

ADEM BONA MİLLİ TAKIMDA YOK MU?