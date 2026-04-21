Adana'da metro köprüsündeki kaza olayı nedir? 16 yaşındaki Zeynep Su Acar öldü mü, nasıl kaza yaptı, motosikleti kim kullanıyordu?

Adana’da metro köprüsü çevresinde meydana geldiği iddia edilen kaza olayı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. 16 yaşındaki Zeynep Su Acar hakkında ortaya atılan “kaza nasıl oldu, motosikleti kim kullanıyordu?” soruları gündemin merkezine yerleşti. Peki, Adana'da metro köprüsündeki kaza olayı nedir? 16 yaşındaki Zeynep Su Acar öldü mü, nasıl kaza yaptı, motosikleti kim kullanıyordu?

OLAY NEDİR?

Adana'da arkadaşının kullandığı motosikletle evine dönmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Su Acar, devrilen aracın köprü ayağına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Adana’da devrilip, metro köprüsünün ayağına çarpan motosikletteki Zeynep Su Acar (16) hayatını kaybetti, Ercan Aydın (18) ise ağır yaralandı.

METRELERCE SÜRÜKLENİP, KÖPRÜNÜN AYAĞINA ÇARPTI

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeteryada çalışan 16 yaşındaki Zeynep Su Acar, 18 yaşındaki arkadaşı Ercan Aydın’ın kullandığı motosikletle evine gitmek için yola çıktı. Yolda ilerlerken Aydın’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet, metro köprüsünün ayağına çarptı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Su Acar, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Acar’ın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hastanede tedavisi devam eden Ercan Aydın’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Aydın'ın kullandığı motosikletin refüjdeki taşa değdikten sonra kontrolden çıktığı, arkada oturan Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı görüldü.

Sahra Arslan
