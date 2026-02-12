Haberler

Adana okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Adana'da okul yok mu (ADANA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Adana okullar tatil mi sorusu, kenti etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle binlerce öğrenci ve velinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 13 Şubat Cuma Adana'da okul yok mu merak edilirken, Adana Valiliği kar tatili açıklaması için gözler resmi duyurulara çevrildi. Meteorolojik uyarıların ardından il genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte Adana okullar tatil mi sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. 13 Şubat Cuma Adana'da okul yok mu araştırması yapan veliler, Adana Valiliği kar tatili duyurusunu bekliyor. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması adına valilikten gelecek olan tatil haberi büyük bir merakla izleniyor.

ADANA HAVA DURUMU
Adana'da Şiddetli Yağış Bekleniyor

ADANA – Meteoroloji'den alınan son verilere göre, Adana'da 13 Şubat Cuma günü yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Gün boyu etkili olacak yağmurun, gece saatlerinde sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor. Termometreler gün içinde en yüksek 16°C, gece ise en düşük 12°C seviyelerini gösterecek. Nem oranının %87 gibi yüksek bir seviyeye ulaşacağı kentte, rüzgar doğu yönünden saatte 15 mph hızla esecek. Yağış ihtimali gündüz %85, gece ise %75 civarında seyrediyor.

ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

