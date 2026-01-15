Haberler

Adana'da 8-10 yaşlarındaki çocuklarını öldüren baba kim? Sergen Altunbaş intihar etti mi, öldü mü, çocuklarını neden öldürdü?

Adana'da 8-10 yaşlarındaki çocuklarını öldüren baba kim? Sergen Altunbaş intihar etti mi, öldü mü, çocuklarını neden öldürdü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın merkez ilçelerinden Sarıçam'da yaşanan olayda, bir baba iki küçük çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayın ardından, "Çocuklarını öldüren baba kim?", "İntihar etti mi, hayatını kaybetti mi?" soruları gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Sergen Altunbaş, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık sonrasında evden ayrılan eşinin geri dönmemesi üzerine 6 ve 8 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdü. Altunbaş daha sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından, yakınlarının Altunbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi. Yaşanan trajedinin nedeni ve ayrıntıları soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

ÇOCUKLARINI TABANCAYLA HAYATLARINDAN KOPARDI

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde bulunan bir villada yaşanan olayda, 34 yaşındaki Sergen Altunbaş'ın, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılmasının etkisiyle 8 yaşındaki kızı Ada ve 6 yaşındaki oğlu Mert'e tabancayla ateş ettiği belirtildi. Küçük çocuklar olay yerinde yaşamını yitirdi.

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Çocuklarını öldürdükten sonra Sergen Altunbaş'ın, silahı kendisine doğrultarak intihar ettiği öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, evde baba ve iki çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayın ardından bölgeye gelen yakınlarının, bahçede park halinde bulunan otomobili ateşe verdiği bildirildi.

ESKİ PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Olay sonrası Sergen Altunbaş'ın sosyal medya hesabında aylar önce yaptığı bir paylaşım yeniden dikkat çekti. Altunbaş'ın, "Bir kadın seni vezir de eder rezil de" ifadelerini kullandığı gönderi, yaşanan trajedinin ardından kamuoyunda tartışma yarattı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Adana'da 8-10 yaşlarındaki çocuklarını öldüren baba kim? Sergen Altunbaş intihar etti mi, öldü mü, çocuklarını neden öldürdü?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi 'terör örgütü' listesine aldı

İsrail'den yeni İran hamlesi geldi
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe kariyeri bitti! Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu