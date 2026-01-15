Adana'da 8-10 yaşlarındaki çocuklarını öldüren baba kim? Sergen Altunbaş intihar etti mi, öldü mü, çocuklarını neden öldürdü?

Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Sergen Altunbaş, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık sonrasında evden ayrılan eşinin geri dönmemesi üzerine 6 ve 8 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdü. Altunbaş daha sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından, yakınlarının Altunbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi. Yaşanan trajedinin nedeni ve ayrıntıları soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

ÇOCUKLARINI TABANCAYLA HAYATLARINDAN KOPARDI

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde bulunan bir villada yaşanan olayda, 34 yaşındaki Sergen Altunbaş'ın, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılmasının etkisiyle 8 yaşındaki kızı Ada ve 6 yaşındaki oğlu Mert'e tabancayla ateş ettiği belirtildi. Küçük çocuklar olay yerinde yaşamını yitirdi.

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Çocuklarını öldürdükten sonra Sergen Altunbaş'ın, silahı kendisine doğrultarak intihar ettiği öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, evde baba ve iki çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayın ardından bölgeye gelen yakınlarının, bahçede park halinde bulunan otomobili ateşe verdiği bildirildi.

ESKİ PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Olay sonrası Sergen Altunbaş'ın sosyal medya hesabında aylar önce yaptığı bir paylaşım yeniden dikkat çekti. Altunbaş'ın, "Bir kadın seni vezir de eder rezil de" ifadelerini kullandığı gönderi, yaşanan trajedinin ardından kamuoyunda tartışma yarattı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.