Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Adalet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Adalet filmini izleyecek olanların merak ettiği Adalet konusu nedir, Adalet oyuncuları kimler ve Adalet özeti gibi konuları inceliyoruz.

ADALET FİLMİ KONUSU

"Adalet" filmi, eski bir gizli ajan olan Robert McCall'in (Denzel Washington) sakin ve düzenli hayatına geri dönmesini konu alıyor. Geçmişindeki karanlık dönemleri geride bıraktığını düşünen McCall, sessiz bir rutin içinde yaşarken, hayatı Alina adında genç bir kadının (Chloë Grace Moretz) hayatına girmesiyle tamamen değişir. Alina, Rus mafyasının kontrolündeki bir dünyada yaşamaktadır ve McCall, onun yaşadığı tehlikeleri görmezden gelemez. Bu durum, onun eski yeteneklerini ve adalet anlayışını yeniden ortaya çıkarmasına yol açar. Film, adaletin kişisel ve toplumsal boyutlarını işlerken, aksiyon ve gerilimi bir arada sunuyor.

ADALET FİLMİ OYUNCU KADROSU

• Denzel Washington – Robert McCall

• Marton Csokas – Teddy Rensen / Nicolai Itchenko

• Chloë Grace Moretz – Alina / "Teri"

• Melissa Leo – Susan Plummer

• Bill Pullman – Brian Plummer

• Johnny Skourtis – Ralphie

• Haley Bennett – Mandy

• David Harbour – Frank Masters

• Vladimir Kulich – Vladimir Pushkin

• David Meunier – Slavi

• Alex Veadov – Tevi

• James Wilcox – Pederson

• Mike O'Dea – Remar

• Anastasia Mousis – Jenny

• Robert Wahlberg – Det. Harris

• Dan Bilzerian – Teddy'nin 3. adamı

ADALET FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

"Adalet" filmi 2014 yılında ABD'de vizyona girdi. Çekimler, özellikle Boston ve çevresindeki bölgelerde gerçekleştirildi. Film, modern aksiyon anlayışı ve sürükleyici sahneleriyle dikkat çekerken, Denzel Washington'un performansıyla öne çıkıyor. 7 Eylül 2014'te ABD'de gösterime giren yapım, aksiyon ve gerilim sevenler için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor.