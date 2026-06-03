Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ABİ dizisinde sezon finaline yaklaşılırken yaşanan gelişmeler izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Dizide Avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılması sonrası, karakterin hikayesinin nasıl sona ereceği ve oyuncunun ayrılık nedeni merak konusu oldu. Peki, A.B.İ. dizisi Afra Saraçoğlu ayrılıyor mu, neden ayrılıyor? A.B.İ. dizisi Çağla öldü mü? Detaylar...

A.B.İ. DİZİSİ AFRA SARAÇOĞLU AYRILIYOR MU?

ABİ dizisinde Avukat Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrıldığı netlik kazandı. Oyuncunun diziye veda etmesi, sezon finali öncesinde yapımın en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

Dizinin hikâyesinde önemli bir yere sahip olan Çağla karakterinin ayrılığıyla birlikte senaryonun nasıl şekilleneceği merak edilirken, oyuncunun projeden ayrıldığına yönelik bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı sonrasında izleyiciler, karakterin hikâyesinin hangi şekilde sonlandırılacağını ve sezon finalinde yaşanacak gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

AFRA SARAÇOĞLU DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

ABİ dizisinde Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, ayrılık sürecine ilişkin ilk açıklamasını Kanye West konseri öncesinde yaptı.

Oyuncu yaptığı açıklamada ayrılık kararının herhangi bir kriz, anlaşmazlık ya da set ortamında yaşanan olumsuz bir durumdan kaynaklanmadığını belirtti. Saraçoğlu, karakterinin hikâyesinin tamamlandığını ifade ederek projeden bu nedenle ayrıldığını söyledi.

Açıklamasında, "Çok güzel ve çok keyifli bir set geçirdim. OGM ile yine çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikayesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum" ifadelerine yer veren oyuncu, bir sezonluk anlaşma yaptıklarını da doğruladı.

Afra Saraçoğlu ayrıca bir süre ekranlara ara vererek dinlenmeyi planladığını açıkladı.

A.B.İ. DİZİSİ ÇAĞLA ÖLDÜ MÜ?

ABİ dizisinde Avukat Çağla karakterinin akıbeti, sezon finali öncesinde izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Dizinin son bölümlerinde hikâyenin yön değiştireceğine ilişkin kulis bilgileri gündeme gelirken, yayınlanan 17. bölüm fragmanında Çağla'nın vurulduğu ve Doğan'ın onu hastaneye yetiştirmeye çalıştığı görüldü.

Özellikle Doğan karakterinin yaşadığı kayıpların ardından Çağla'nın hikâyesinin nasıl tamamlanacağı merak edilirken, karakterin geleceğine ilişkin resmi gelişmeler dizinin yeni bölümlerinde netlik kazanacak.