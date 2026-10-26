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Abdullah Tırpan neden öldü, Abdullah Tırpan kimdir?

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Abdullah Tırpan neden öldü, Abdullah Tırpan kimdir?
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İstanbul’daki Metris R Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan 73 yaşındaki Abdullah Tırpan’ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tırpan’ın ölümünün ardından “Abdullah Tırpan neden öldü?” ve “Abdullah Tırpan kimdir?” soruları merak edildi.

Diyabet, yüksek tansiyon ve damar rahatsızlıkları bulunan Abdullah Tırpan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 26 Ekim 2026’da yaşamını yitirdi.

ABDULLAH TIRPAN NEDEN ÖLDÜ?

Abdullah Tırpan, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ilerlemesi sonucu hayatını kaybetti. Basına yansıyan bilgilere göre diyabet, yüksek tansiyon ve damar rahatsızlıkları bulunan Tırpan’ın bacağında kangren gelişti. Cezaevinden hastaneye sevk edilen Tırpan’ın sol bacağı 22 Ekim gecesi diz altından kesildi. Enfeksiyonun ilerlemesinin ardından 25 Ekim’de yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Tırpan, 26 Ekim’de hastanede yaşamını yitirdi.

ABDULLAH TIRPAN KİMDİR?

Abdullah Tırpan, Tekirdağ’da yaklaşık 55 yıl boyunca ticaretle uğraşıyordu. Uzun yıllar köfte ve sucuk imalatı yapan, kasap dükkânı işleten Tırpan, beş çocuk babasıydı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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