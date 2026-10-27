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Abdülkerim Bardakcı Amedspor ve Beşiktaş maçında cezalı mı? Abdülkerim Bardakcı kaç maç ceza alacak?

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Abdülkerim Bardakcı Amedspor ve Beşiktaş maçında cezalı mı? Abdülkerim Bardakcı kaç maç ceza alacak?
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaşanan kavga, Abdülkerim Bardakcı’nın alacağı olası cezayı gündeme taşıdı. Archie Brown ile yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart gören tecrübeli savunmacının disiplin süreci ve Amedspor karşılaşmasındaki durumu merak ediliyor. Peki, Abdülkerim Bardakcı Amedspor maçında oynayacak mı? Abdülkerim Bardakcı cezalı mı, kaç maç ceza alacak? Detaylar haberimizde.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında yaşanan kavga gündem oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte çıkan olaylarda iki futbolcu da kırmızı kart görürken, Abdülkerim Bardakcı'nın alacağı ceza ve Amedspor maçında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Peli, Abdülkerim Bardakcı Amedspor maçında oynayacak mı? Abdülkerim Bardakcı cezalı mı, kaç maç ceza alacak? Detaylar...

ABDÜLKERİM BARDAKCI AMEDSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI MI?

Abdülkerim Bardakcı'nın Amedspor ve Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı, derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin verilecek disiplin cezasına bağlı olacak. Galatasaraylı futbolcunun hangi gerekçeyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edileceği ve kurulun vereceği karar, forma giyip giyemeyeceğini belirleyecek.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Futbol Disiplin Talimatı'na göre saldırı eyleminde bulunan futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilebiliyor. Kavga eylemi için öngörülen ceza ise 3 ila 5 müsabakadan men olarak uygulanıyor.

Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ın hangi eylem nedeniyle PFDK'ye sevk edileceği, alabilecekleri cezanın belirlenmesinde etkili olacak. Bu nedenle Abdülkerim Bardakcı'nın kaç maç ceza alacağı, sevk gerekçesi ve disiplin kurulu kararı netleştiğinde belli olacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI İLE ARCHIE BROWN ARASINDA NE OLDU?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, iki futbolcunun birbirini tutarak yere düşmesiyle kavgaya dönüştü.

Teknik heyetler, futbolcular ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olaylar, güvenlik güçlerinin de devreye girmesiyle kontrol altına alındı. Yaşananların ardından iki futbolcu da kırmızı kart gördü.

Abdülkerim Bardakcı, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını göreceksiniz!" ifadelerini kullandı. Archie Brown ise boynundaki yarayı göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" dedi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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