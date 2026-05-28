Kurban Bayramı döneminde Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında marketlerin çalışma düzeni geliyor. Özellikle zincir marketlerin bayram sürecindeki açılış-kapanış saatleri, günlük alışveriş planlarını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda en çok araştırılan marketlerden biri de A101 oluyor. Peki, A101 bayramın 2. günü açık mı, kapalı mı? Bugün A101 açık mı? 28 Mayıs A101 çalışma saatleri...

A101 BAYRAMIN 2. GÜNÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

Kurban Bayramı süresince A101 gibi zincir marketlerin çalışma düzeni genellikle her yıl benzer bir takvim çerçevesinde şekillenmektedir. Genel uygulamaya göre marketler, bayramın ilk günü kapalı olurken, sonraki günlerde kademeli olarak normal çalışma düzenine geçiş yapmaktadır.

Bu kapsamda bayramın 2. günü itibarıyla (28 Mayıs Perşembe) A101 mağazalarının büyük bir bölümünün yeniden hizmet vermeye başladığı görülmektedir. Ancak açılış saatleri, bazı bölgelerde yerel yönetim kararları veya mağaza içi düzenlemelere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Özetle:

Bayramın 1. günü: Genellikle kapalı

Bayramın 2. günü: Çoğunlukla açık ve normal düzene geçiş

Bu nedenle vatandaşların alışveriş planı yaparken bulundukları bölgedeki mağaza duyurularını kontrol etmeleri önem taşır.

28 MAYIS A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

28 Mayıs tarihi, Kurban Bayramı’nın 2. gününe denk geldiği için A101 çalışma düzeni açısından kritik bir gün olarak öne çıkmaktadır. Bu tarihte mağazaların büyük çoğunluğunun yeniden aktif şekilde hizmet vermeye başladığı görülmektedir.

Genel uygulama çerçevesinde 28 Mayıs A101 çalışma saatleri şu şekilde özetlenebilir:

Mağazaların çoğu bayramın 2. günü itibarıyla açılır

Çalışma saatleri genellikle normal mesai düzenine yakındır

Sabah açılış saatlerinde bölgesel farklılıklar görülebilir

Akşam kapanış saatleri standart perakende saatlerine göre devam eder

Bu noktada önemli bir detay, A101’in Türkiye genelinde yaygın bir mağaza ağına sahip olması nedeniyle her şubenin birebir aynı saatte açılmayabileceğidir. Özellikle AVM içi mağazalar ile cadde üzeri mağazalar arasında küçük farklılıklar oluşabilir.