A Haber neden yok, A Haber’de maç yok mu, UEFA Uluslar Ligi A Haber’de yayınlanmıyor mu, A Haber Uluslar Ligi frekansı ne?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürerken izleyiciler, maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya devam ediyor. Özellikle "A Haber Uluslar Ligi'ni yayınlıyor mu?" ve "A Haber neden açılmıyor?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Uydu ayarlarında A Haber'i bulamayan ya da yayına ulaşamayan izleyiciler için A Haber frekans bilgileri, Uluslar Ligi yayın detayları ve maçların hangi platformdan izlenebileceğine dair bilgileri derledik.

A HABER’DEN AÇIKLAMA:

Kamuoyunun bilgisine;

A Haber olarak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarını yayın hakları kapsamında izleyicilerimizle buluşturuyoruz.

Yayın haklarına ilişkin coğrafi kısıtlamalar nedeniyle karşılaşmalara yalnızca Türkiye sınırları içerisinden erişim sağlanabilmektedir. Avrupa ve diğer ülkelerden bağlantı sağlayan izleyicilerimiz, bulundukları konumun Türkiye dışında görünmesi nedeniyle maç yayınlarına A Haber üzerinden erişemeyebilir.

Maç yayınlarını Türkiye sınırları içerisinde uydu yayınımız ve dijital platformlarımız üzerinden takip edebilirsiniz.

Bu uygulama teknik bir tercih değil, uluslararası yayın hakları ve geo-blocking yükümlülükleri kapsamında uygulanmaktadır.

İyi seyirler dileriz.

Saygılarımızla,

A Haber