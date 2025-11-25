A.B.İ dizisi'nin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? A.B.İ gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

A.B.İAile Bir İmtihandır dizisi, uzun süredir sırlarla dolu bir geçmişi olan bir ailenin gizemlerini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. İzleyiciler, aile içindeki çatışmalar ve beklenmedik olayların perde arkasını merakla takip edecek. A.B.İ dizisi ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ABİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile Bir İmtihandır (ABİ), yıllar boyunca ailesinden uzaklaşmış bir cerrahın, kardeşinin düğünü nedeniyle memleketine dönmesini konu alıyor. Dizi, aile içindeki çatışmalar, geçmişle yüzleşme, affetme süreçleri ve kopan bağların yeniden kurulması temalarını işlerken, izleyicilere hem duygusal hem de dramatik bir hikâye sunuyor.

ABİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin resmi yayın tarihi henüz açıklanmasa da Ekim 2025 sezonunda ekranlarda olması bekleniyor. Yapım ekibi, yeni sezon başlangıcına yetişmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kesin tarih ve yayın saatine ilişkin detaylar önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

ABİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü üstlendiği dizide Afra Saraçoğlu, Diren Polatoğulları, Asude Selma Kalebek ve Sinan Tuzcu gibi isimler de yer alıyor. Deneyimli ve genç oyuncuların bir araya geldiği kadro, karakterlerin derinlikli şekilde işlenmesini ve izleyicilere unutulmaz sahneler sunmayı hedefliyor.

ABİ DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayın günü ve saati ise henüz açıklanmadı; kanal ve yapım ekibi, detayları önümüzdeki günlerde paylaşacak.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

1974 Erzurum doğumlu Kenan İmirzalıoğlu, modellik kariyerinin ardından televizyon dünyasına adım atmış ve "Deli Yürek", "Ezel", "Karadayı" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

1997 İstanbul doğumlu Afra Saraçoğlu, oyunculuğa genç yaşta başlamış ve kısa sürede kendini kanıtlamıştır. "Fazilet Hanım ve Kızları", "Deliha" ve "Kardeşim Benim" gibi yapımlarla tanınmış, tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamlamıştır.