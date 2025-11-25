Haberler

A.B.İ dizisi'nin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? A.B.İ gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

A.B.İ dizisi'nin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? A.B.İ gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile Bir İmtihandır dizisi, ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ailesiyle yıllar sonra yüzleşen bir karakterin hikâyesi izleyiciyi derin bir dramın içine sürüklüyor. Başrol ve oyuncu kadrosu ile dizinin perde arkasındaki sırlar, merakla bekleniyor. Peki, A.B.İ dizisi'nin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? A.B.İ gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

A.B.İAile Bir İmtihandır dizisi, uzun süredir sırlarla dolu bir geçmişi olan bir ailenin gizemlerini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. İzleyiciler, aile içindeki çatışmalar ve beklenmedik olayların perde arkasını merakla takip edecek. A.B.İ dizisi ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ABİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile Bir İmtihandır (ABİ), yıllar boyunca ailesinden uzaklaşmış bir cerrahın, kardeşinin düğünü nedeniyle memleketine dönmesini konu alıyor. Dizi, aile içindeki çatışmalar, geçmişle yüzleşme, affetme süreçleri ve kopan bağların yeniden kurulması temalarını işlerken, izleyicilere hem duygusal hem de dramatik bir hikâye sunuyor.

ABİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin resmi yayın tarihi henüz açıklanmasa da Ekim 2025 sezonunda ekranlarda olması bekleniyor. Yapım ekibi, yeni sezon başlangıcına yetişmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kesin tarih ve yayın saatine ilişkin detaylar önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

A.B.İ dizisi'nin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? A.B.İ gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

ABİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü üstlendiği dizide Afra Saraçoğlu, Diren Polatoğulları, Asude Selma Kalebek ve Sinan Tuzcu gibi isimler de yer alıyor. Deneyimli ve genç oyuncuların bir araya geldiği kadro, karakterlerin derinlikli şekilde işlenmesini ve izleyicilere unutulmaz sahneler sunmayı hedefliyor.

ABİ DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayın günü ve saati ise henüz açıklanmadı; kanal ve yapım ekibi, detayları önümüzdeki günlerde paylaşacak.

A.B.İ dizisi'nin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? A.B.İ gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

1974 Erzurum doğumlu Kenan İmirzalıoğlu, modellik kariyerinin ardından televizyon dünyasına adım atmış ve "Deli Yürek", "Ezel", "Karadayı" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

1997 İstanbul doğumlu Afra Saraçoğlu, oyunculuğa genç yaşta başlamış ve kısa sürede kendini kanıtlamıştır. "Fazilet Hanım ve Kızları", "Deliha" ve "Kardeşim Benim" gibi yapımlarla tanınmış, tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.