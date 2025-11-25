Haberler

A.B.İ dizisi ne zaman başlıyor? A.B.İ dizisi'nin yayın tarihi belli oldu mu?
Güncelleme:
A.B.İ dizisinin yayın tarihi hakkında herkesin merak ettiği detaylar henüz netlik kazanmadı. Dizinin ekrana ne zaman geleceği ve hangi sürprizleri barındıracağı ise izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, A.B.İ dizisi ne zaman başlıyor? A.B.İ dizisi'nin yayın tarihi belli oldu mu?

A.B.İ dizisinin ekran macerası ne zaman başlayacak? İzleyiciler, dizinin yayın tarihine dair resmi açıklamayı merakla beklerken, sürprizlerle dolu hikayesi şimdiden merak uyandırıyor. A.B.İ dizisi ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ABİ DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizi ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yayın günü ve saati henüz açıklanmadı; kanal ve yapım ekibi detayları önümüzdeki günlerde duyuracak.

ABİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmî yayın tarihi henüz açıklanmamış olsa da, Ekim 2025 sezonunda ekranlarda olması bekleniyor. Yapım ekibi, yeni sezonun başlangıcına yetişmek için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Kesin tarih ve saat önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ABİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile Bir İmtihandır (ABİ), yıllar önce ailesinden uzaklaşmış bir cerrahın, kardeşinin düğünü için memleketine dönmesini ve geçmişle yüzleşmesini konu alıyor. Dizi, aile içi çatışmalar, affetme süreçleri ve kopan bağların yeniden kurulması gibi temalar etrafında ilerleyen dramatik ve duygusal bir hikâye sunuyor.

ABİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrolü Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği dizide Afra Saraçoğlu, Diren Polatoğulları, Asude Selma Kalebek ve Sinan Tuzcu gibi tanınmış isimler de yer alıyor. Deneyimli ve genç oyuncuların bir araya geldiği kadro, karakterlerin derinlikli ve etkileyici şekilde ekrana taşınmasını sağlayacak.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

1974 Erzurum doğumlu Kenan İmirzalıoğlu, modellik kariyerinden televizyona adım atmış ve "Deli Yürek", "Ezel" ve "Karadayı" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

1997 İstanbul doğumlu Afra Saraçoğlu, tiyatro eğitimi almış ve oyunculuk kariyerine genç yaşta başlamıştır. "Fazilet Hanım ve Kızları", "Deliha" ve "Kardeşim Benim" gibi yapımlarda gösterdiği performansla tanınmış ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

