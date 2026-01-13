Haberler

A.B.İ. Çağla kimdir, A.B.İ. dizisi Çağla Afra Saraçoğlu mu?
Güncelleme:
ATV ekranlarında yayın hayatına başlamak için geri sayıma geçen ve OGM Pictures imzası taşıyan iddialı yapım A.B.İ., başrol oyuncusuyla gündemde. Dizide 'Çağla' karakterine hayat verecek olan sevilen oyuncu Afra Saraçoğlu, yeni projesinin heyecanını paylaşırken canlandıracağı rolün derinliklerini ilk kez anlattı.

"Ekranların yeni fenomeni olmaya aday A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) dizisi için hazırlıklar tamamlanırken, başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu. OGM Pictures imzalı dizide idealist bir avukat olan 'Çağla' karakteriyle karşımıza çıkacak olan güzel oyuncu, rolüne nasıl hazırlandığını ve projenin kendisini etkileyen yanlarını dile getirdi. Afra Saraçoğlu'nun 'Çağla' karakteriyle ilgili yaptığı bu özel açıklamalar, ATV'nin yeni sezon bombasına dair önemli ipuçları veriyor."

A.B.İ. ÇAĞLA KİMDİR?

Yetenekli oyuncu Afra Saraçoğlu, dizide hayat verdiği Çağla karakteri için şunları söyledi: "Çağla, yaralarının etrafında kendisini ve ailesini korumaya çalışan genç bir kadın. Çok katmanlı bir karakter ve değişime çok açık. Ben de seçimleriyle hangi yöne gideceğini görmeyi bekliyorum."

"Ailenin hem gücümüz hem de güçsüzlüğümüz olduğunu izleyecekler"

Dizinin güçlü aile teması üzerine değinen Saraçoğlu, "Ailenin hem gücümüz hem de güçsüzlüğümüz olduğunu izleyecekler." ifadelerini kullandı.

