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Ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL olarak ödenecek KYK burs ve kredilerinde ilk ödeme, Ekim ve Kasım aylarını kapsayacak şekilde toplu olarak 8.000 TL şeklinde yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz kesin ödeme tarihini açıklamadı. Ödemeler, geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ayın belirli günlerinde Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. İşte KYK burs ve kredi ödeme takvimi, tutarları ve ödeme şartlarıyla ilgili tüm detaylar.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 dönemi ilk burs ve kredi ödemesinin tarihini henüz açıklamadı. Ödeme tarihinin bakanlık tarafından kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

KYK İLK ÖDEMESİ NEDEN 8.000 TL?

Ön lisans ve lisans öğrencileri için KYK burs ve kredi tutarı aylık 4.000 TL olarak uygulanıyor. İlk ödemede Ekim ve Kasım aylarına ait tutarlar geriye dönük olarak toplu yatırılacağı için öğrencilerin hesabına 8.000 TL geçecek.

KYK ÖDEMELERİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ayın belirli günlerinde yapılıyor. Önceki dönemlerde uygulanan takvim şöyle:

Son hanesi 0 olanlar: Ayın 6'sı

Son hanesi 2 olanlar: Ayın 7'si

Son hanesi 4 olanlar: Ayın 8'i

Son hanesi 6 olanlar: Ayın 9'u

Son hanesi 8 olanlar: Ayın 10'u

KYK BURSU HANGİ BANKAYA YATIYOR?

KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrenciler adına açılan Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Öğrenciler ödemelerini banka kartı, internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden kontrol edebiliyor.

KYK ÖDEMESİ İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Ödemelerin hesaba geçebilmesi için öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermesi gerekiyor. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmıyor. Bursun devam etmesi için ise 4'lük sistemde en az 2, 100'lük sistemde ise 53,33 ve üzeri not ortalaması aranıyor.

KYK BURSUNA ZAM GELECEK Mİ?

2027 yılı için KYK burs ve kredi tutarlarında artış yapılması bekleniyor. Yeni tutarların Aralık ayında açıklanması öngörülüyor.