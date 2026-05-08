8 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARI: Akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

8 Mayıs itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek olası değişimler, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir zam ya da indirim gelip gelmeyeceği merak edilirken, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ile döviz kurunda yaşanan hareketlilik dikkatle takip ediliyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

AKARYAKITTA SON DURUM NEDİR?

8 Mayıs itibarıyla akaryakıt piyasasında benzin ve motorin fiyatları, döviz kurları ve küresel petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürüyor. Sürücüler, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde güncel pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.

Genel piyasa görünümünde önemli bir zam veya indirim beklentisinin olmadığı, fiyatların anlık küresel gelişmelere göre şekillendiği ifade ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 62,70 TL – Motorin: 71,59 TL – LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 62,56 TL – Motorin: 71,45 TL – LPG: 34,39 TL

Ankara :

  • Benzin: 63,67 TL – Motorin: 72,71 TL – LPG: 34,87 TL

PİYASALARDA SON GÖRÜNÜM

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak anlık değişim göstermeye devam ederken, sürücüler olası fiyat hareketlerini yakından izliyor.

Gözler önümüzdeki günlerde yapılabilecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.

Sahra Arslan
Haberler.com
