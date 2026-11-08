8 Kasım Pazar 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!

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8 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 8 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİKLER –– Bahçeşehir Üniversitesi Sporda Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Bahçeşehir Üniversitesi Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI –– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar İLÂN BÖLÜMÜ a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Resmî Gazete’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.