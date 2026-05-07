7 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARI: Akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

7 Mayıs itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yaşanabilecek olası değişimler, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere birçok şehirde sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel petrol piyasasında yaşanan gelişmeler, “Fiyatlar artacak mı yoksa düşecek mi?” sorusunu yeniden gündeme taşırken, akaryakıt piyasasındaki belirsizlik dikkat çekiyor. Gözler, yapılacak olası fiyat güncellemelerine çevrilmiş durumda. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITTA SON DURUM NEDİR?

Genel piyasa görünümünde önemli bir zam veya indirim beklentisinin olmadığı, fiyatların anlık küresel gelişmelere göre şekillendiği ifade ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62,70 TL – Motorin: 71,59 TL – LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62,56 TL – Motorin: 71,45 TL – LPG: 34,39 TL

Ankara :

Benzin: 63,67 TL – Motorin: 72,71 TL – LPG: 34,87 TL

PİYASALARDA SON GÖRÜNÜM

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak anlık değişim göstermeye devam ederken, sürücüler olası fiyat hareketlerini yakından izliyor.

Gözler önümüzdeki günlerde yapılabilecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.