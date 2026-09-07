7 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş piyasasında 7 Eylül Pazartesi günü fiyatlamalar yakından takip ediliyor. Gram gümüş 102-103 lira bandında işlem görürken, ons gümüş ise 65-66 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler değerli metal fiyatları üzerinde etkili oluyor. İşte 7 Eylül 2026 Pazartesi günü gümüş fiyatlarında son gelişmeler...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 7 Eylül 2026 Pazartesi günü hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 102,848 TL seviyesinde bulunuyor. BigPara verilerine göre gram gümüşün alış fiyatı 102,770 TL, satış fiyatı ise 102,848 TL olarak kaydedildi.

7 Eylül 2026 saat 11.27.12 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,26 oranında değer kaybederken, önceki seviyesine göre 0,29 TL geriledi. Böylece 1 gram gümüşün satış fiyatı 102 TL seviyesinin üzerinde seyretmeye devam etti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 7 Eylül Pazartesi günü fiyatların seyri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram gümüşte yaşanan düşüşün ardından güncel alış ve satış fiyatları araştırılırken, değerli metalin gün içindeki değişimi de yakından takip ediliyor. Saat 11.27.12 itibarıyla gram gümüş 102,848 TL seviyesinde işlem görüyor.

Güncel BigPara verilerine göre gram gümüşte alış fiyatı 102,770 TL, satış fiyatı ise 102,848 TL oldu. Gümüşün fiyatı yüzde 0,26 oranında gerilerken, gün içindeki değişim 0,29 TL olarak kaydedildi.