6 Ocak Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ocak Resmi Gazete yayımlandı!

6 Ocak Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ocak Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 6 Ocak Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Ocak 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 6 Ocak 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

6 Ocak Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Ocak 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÖNETMELİKLER

–– İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/166, K: 2025/219 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2025 Tarihli ve 2021/46347 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2025 Tarihli ve 2019/1844 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2025 Tarihli ve 2021/52046 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2025 Tarihli ve 2021/10145 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2025 Tarihli ve 2022/41702 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2025 Tarihli ve 2023/3347 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/5/2025 Tarihli ve 2020/22230 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/10/2025 Tarihli ve 2021/26482 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

