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6 Kasım Cuma 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!

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6 Kasım Cuma 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!
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Resmî Gazete bugünkü kararları neler? 6 Kasım Cuma 2026 tarihli Resmî Gazete’de bugün neler var? 6 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan ilanların ve kararların detayları haberimizde. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Resmî Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 6 Kasım 2026 Resmî Gazete’de bugün hangi kararlar var?

6 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 6 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/11/2026 Tarihli ve 11593 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2026 Tarihli ve E: 2026/23, K: 2026/162 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2026 Tarihli ve 2021/29667 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2026 Tarihli ve 2022/103359 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2026 Tarihli ve 2019/18263 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Resmî Gazete’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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