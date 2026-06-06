6 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatları 6 Haziran tarihinde yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin gündemindeki yerini koruyor. Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki fiyatlamalar gümüşün seyrini etkilemeye devam ederken, gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarındaki son durum da merakla araştırılıyor. Piyasalardaki güncel gelişmeler ve fiyat hareketleri yakından takip ediliyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında güncellenen verilere göre gram gümüş alışta 100,270 TL, satışta ise 100,373 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün anlık değeri 100,3733 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %-8,23 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan fiyat hareketleri, yatırımcıların gümüş piyasasına yönelik ilgisini artırmaya devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları gün içerisinde dalgalı seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia fiyatlarındaki değişimler gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, gram gümüşte günlük bazda %-8,23'lük düşüş öne çıkıyor. Yatırımcılar güncel fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.