5 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

5 Haziran'da altın piyasalarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Küresel ekonomideki gelişmeler, merkez bankalarından gelen mesajlar ve döviz kurlarındaki değişimler altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da yakından takip ediliyor. Piyasalardaki son durum ve güncel altın fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasasında 05 Haziran saat 13.47 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (spot altın TL/GR) alış fiyatı 6.618,75 TL, satış fiyatı ise 6.619,61 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,06 olarak kaydedilirken, gram altındaki fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 05 Haziran verilerine göre alışta 10.758,00 TL, satışta ise 10.839,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranının %-0,67 olduğu görülürken, altın piyasasındaki dalgalı seyir dikkat çekmeye devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (XAU/USD), 05 Haziran itibarıyla alışta 4.465,00 dolar, satışta ise 4.465,64 dolar seviyelerinde yer alıyor. Günlük %-0,25'lik değişim yaşanırken, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının politikaları ve piyasalardaki beklentiler ons altının fiyatlamasında etkili olmaya devam ediyor.