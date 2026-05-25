“4C emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?” sorusu, yaklaşan bayram öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşlar, hem maaş ödemelerinin hem de bayram ikramiyelerinin erken yatırılıp yatırılmayacağını öğrenmek istiyor.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli maaş ve ikramiye ödemelerini yakından takip ederken, gözler bu kez 4C emeklilerine çevrildi. Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşlar, “4C emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle memur emeklileri için erken ödeme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

4C kapsamında yer alan memur emeklileri için maaş ödemelerinde yeni bir erken ödeme takvimi uygulanmayacak. Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını mayıs ayının ilk günlerinde aldığı için bayram öncesinde ikinci bir maaş ödemesi yapılmayacağı öğrenildi.

4C EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri maaşlarını her ay olduğu gibi ayın 1’i ile 5’i arasında almaya devam edecek. Buna göre bir sonraki 4C emekli maaşı ödemelerinin 1-5 Haziran 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA GEÇTİ

Öte yandan 4C emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri daha önce hesaplara yatırıldı. Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların bayram ikramiyesi ödemeleri 20 Mayıs tarihinde tamamlandı.

EMEKLİLER ÖDEME TAKVİMİNİ TAKİP EDİYOR

Bayram öncesi maaş ve ikramiye ödemeleriyle ilgili gelişmeler emekliler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle memur emeklileri, SGK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olası yeni açıklamalara odaklanmış durumda.