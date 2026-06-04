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4 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

4 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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4 Haziran tarihinde altın piyasasında yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde belirleyici olurken, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere birçok altın türünün güncel değeri yakından takip ediliyor. Peki, 4 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Güncel altın fiyatları!

4 Haziran günü altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Küresel piyasalardan gelen yeni veriler ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda altın piyasasında hareketli bir seyir izlenirken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları ve piyasadaki son görünüm ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşte detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasasında 04 Haziran saat 10.19 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (spot altın TL/GR) alış fiyatı 6.600,60 TL, satış fiyatı ise 6.601,43 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,79 olarak kaydedilirken, piyasadaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 04 Haziran verilerine göre alışta 10.788,00 TL, satışta ise 10.874,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranının %0,57 olduğu görülürken, altın piyasasındaki yükseliş dikkat çekmeye devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (XAU/USD), 04 Haziran itibarıyla alışta 4.464,71 dolar, satışta ise 4.465,17 dolar seviyelerinde yer alıyor. Günlük %0,65’lik değişim yaşanırken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki beklentiler ons altının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. 

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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