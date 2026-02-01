31 Ocak Reyting Sonuçları Açıklandı: 31 Ocak Pazar günü en çok hangi dizi izlendi? Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Survivor...

31 Ocak Pazar günü televizyon ekranlarında rekabet bir kez daha zirveye çıktı. Sevilen diziler ve yüksek tempolu yarışmalar aynı saatlerde izleyiciyle buluşurken, gecenin sonunda reyting tablosunda hangi yapımın öne çıktığı merak edilmeye başlandı. Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ile Survivor arasında yaşanan çekişmenin sonuçları ve günün reyting sıralaması haberin detaylarında yer alıyor.

31 OCAK 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Güller ve Günahlar - KANAL D

Gönül Dağı - TRT1

Güller ve Günahlar Özet - KANAL D

Survivor -TV8

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu SHOW TV Ana Haber

KANAL D Ana Haber

Gelin - KANAL 7

Gönül Dağı Özet - TRT1

Savaşçı Prens (Sinema) - ATV

31 OCAK 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI