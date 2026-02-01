Haberler

31 Ocak Reyting Sonuçları Açıklandı: 31 Ocak Pazar günü en çok hangi dizi izlendi? Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Survivor...

Güncelleme:
31 Ocak Pazar akşamı ekranlarda kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Dizilerden yarışma programlarına kadar birçok yapım izleyicinin karşısına çıkarken, hangi yapımın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, 31 Ocak reyting sonuçları açıklandı: 31 Ocak Pazar günü en çok hangi dizi izlendi? Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Survivor...

31 Ocak Pazar günü televizyon ekranlarında rekabet bir kez daha zirveye çıktı. Sevilen diziler ve yüksek tempolu yarışmalar aynı saatlerde izleyiciyle buluşurken, gecenin sonunda reyting tablosunda hangi yapımın öne çıktığı merak edilmeye başlandı. Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ile Survivor arasında yaşanan çekişmenin sonuçları ve günün reyting sıralaması haberin detaylarında yer alıyor.

31 OCAK 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

  • Güller ve Günahlar - KANAL D
  • Gönül Dağı - TRT1
  • Güller ve Günahlar Özet - KANAL D
  • Survivor -TV8
  • Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
  • SHOW TV Ana Haber
  • KANAL D Ana Haber
  • Gelin - KANAL 7
  • Gönül Dağı Özet - TRT1
  • Savaşçı Prens (Sinema) - ATV

31 OCAK 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

  • Güller ve Günahlar - KANAL D
  • Gönül Dağı - TRT1
  • Survivor -TV8
  • Güller ve Günahlar Özet - KANAL D
  • SHOW TV Ana Haber
  • Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
  • KANAL D Ana Haber
  • Sıcak Gelişme - KANAL D
  • Güldür Güldür Show Telrar - SHOW TV
  • Gönül Dağı Özet - TRT1
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

