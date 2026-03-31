31 Mart gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

31 Mart itibarıyla gram gümüş, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği bir değer haline geldi. Küresel ekonomik dalgalanmalar ve piyasa hareketleri, gümüş fiyatlarının yönünü belirlerken, yatırımcılar metalin yükseliş mi yoksa düşüş mü yaşayacağını merak ediyor. Güncel veriler ve piyasa analizleri, alım-satım kararlarını şekillendirmek isteyenler için belirleyici oluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (31 MART 2026)

31 Mart itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 103,82 TL, satış fiyatı ise 103,91 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 100,1963 TL olarak kaydedilmişti. Günlük değişim %3,70 olarak gerçekleşti. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle fiyatların gün içinde dalgalanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, 31 Mart itibarıyla kısa vadede yükseliş trendini sürdürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve yatırımcı talepleri fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ Mİ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında kayda değer bir artış görüldü. Bu yükseliş, kısa vadeli fırsatlar arayan yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki oynaklık nedeniyle gün içi fiyat hareketlerine dikkat etmek önem taşıyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli birikim hem de kısa vadeli yatırım aracı olarak ilgi görmeye devam ediyor. Küresel ekonomik veriler, arz-talep dengesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar fiyatları etkiliyor. Yatırımcıların piyasa koşullarını yakından takip ederek temkinli hareket etmesi öneriliyor.