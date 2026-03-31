31 Mart altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

31 Mart’ta altın piyasasında hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altın başta olmak üzere fiyatlardaki dalgalanmalar, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkilerken, piyasanın yönü merak konusu olmaya devam ediyor. Küresel gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimler ışığında şekillenen altın fiyatları, alım-satım yapacaklar için kritik sinyaller veriyor. Güncel rakamlar ve piyasa beklentileri, yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Konuya dair tüm detaylar haberin devamında…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.501,79 TL, satış fiyatı ise 6.502,57 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %0,85 olarak kaydedilirken, piyasalardaki anlık dalgalanmalar nedeniyle fiyatların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.800,00 TL, satış fiyatı ise 11.142,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim -%3,76 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olmaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın alış fiyatı 4.573,72 dolar, satış fiyatı ise 4.574,29 dolar seviyesinde. Günlük değişim %1,38 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler ons altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

NOT: Yukarıdaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterebilir.