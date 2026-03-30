30 Mart altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

30 Mart’ta gram altın, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin radarında. Altın fiyatları, döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelerden etkileniyor; yatırımcılar, piyasada yükseliş mi yoksa düşüş mü yaşandığını merak ediyor. Güncel veriler ve trendler, alım-satım kararlarında belirleyici bir rol oynuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.488,88 TL, satış fiyatı ise 6.489,69 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %1,11 olarak kaydedildi. Piyasalardaki ani hareketler nedeniyle fiyatların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.831,00 TL, satış fiyatı ise 11.114,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim -%7,89 olarak kaydedildi. Türkiye’de birikim ve yatırım amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen yatırımcı ilgisini koruyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın, altın fiyatlarının yönünü belirleyen önemli göstergelerden biri olmaya devam ediyor. 30 Mart itibarıyla ons altın alış fiyatı 4.529,97 dolar, satış fiyatı ise 4.530,59 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %0,82 olarak kaydedildi. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

NOT: Yukarıdaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.