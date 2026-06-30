30 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatları, 30 Haziran Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeyi sürdürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, dolar kurundaki dalgalanmalar ve değerli metallere yönelik yatırımcı ilgisi gümüş fiyatlarında etkili olmaya devam ederken, anlık alış ve satış rakamları da piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Güncel gümüş fiyatları ve piyasalardaki son durum haberimizin devamında...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 30 Haziran saat 10.06 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Son verilere göre gram gümüş 88,4331 TL seviyesinden işlem görüyor. Gram gümüşte alış fiyatı 88,1927 TL, satış fiyatı ise 88,2827 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim yüzde 1,09 artış (+0,80 TL) olarak gerçekleşti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 30 Haziran itibarıyla önceki işlem gününe göre yükseliş eğilimini sürdürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve değerli metallere yönelik talep, gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gün içerisinde yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle yatırımcılar gram gümüşün anlık alış ve satış rakamlarını yakından takip ederken, piyasaların yönüne ilişkin gelişmeler de dikkatle izleniyor.