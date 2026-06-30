Haberler

30 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

30 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüş fiyatları, 30 Haziran Salı günü yatırımcılar ve piyasaları yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, dolar kurundaki değişimler ve değerli metallere yönelik talep, gümüş fiyatlarında yön belirlemeye devam ederken, anlık alış ve satış rakamları da yakından izleniyor. Peki, 30 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatları, 30 Haziran Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeyi sürdürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, dolar kurundaki dalgalanmalar ve değerli metallere yönelik yatırımcı ilgisi gümüş fiyatlarında etkili olmaya devam ederken, anlık alış ve satış rakamları da piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Güncel gümüş fiyatları ve piyasalardaki son durum haberimizin devamında...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 30 Haziran saat 10.06 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Son verilere göre gram gümüş 88,4331 TL seviyesinden işlem görüyor. Gram gümüşte alış fiyatı 88,1927 TL, satış fiyatı ise 88,2827 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim yüzde 1,09 artış (+0,80 TL) olarak gerçekleşti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 30 Haziran itibarıyla önceki işlem gününe göre yükseliş eğilimini sürdürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve değerli metallere yönelik talep, gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gün içerisinde yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle yatırımcılar gram gümüşün anlık alış ve satış rakamlarını yakından takip ederken, piyasaların yönüne ilişkin gelişmeler de dikkatle izleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı

Başkenti ayağa kaldıran belge! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında

Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında
Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı

Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Mobilya mağazasında yangın! Alevler her yeri sardı
20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar! Son hali olay oldu

20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar