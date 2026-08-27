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30 Ağustos'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs, Marmaray, metro, minibüs ücretsiz mi?

30 Ağustos'ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs, Marmaray, metro, minibüs ücretsiz mi?
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30 Ağustos'ta toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı, Zafer Bayramı öncesinde vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Özellikle otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray kullanacak olanlar ulaşım ücretlerine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs, Marmaray ve metro ücretsiz mi? Hangi toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa süre kala toplu ulaşımda uygulanacak tarife merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş "30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?", "Marmaray ve metro bedava mı?" ve "Metrobüs ve otobüslerde ücret alınacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi düzenlemeyle birlikte ücretsiz ulaşım sağlanacak hatlar da belli oldu. İşte 30 Ağustos 2026 toplu taşıma ücretlerine ilişkin son gelişmeler...

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. 30 Ağustos 2026 Pazar günü Zafer Bayramı kapsamında bazı toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen raylı sistem hatlarında vatandaşlar ücretsiz seyahat edebilecek.

HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

30 Ağustos'ta ücretsiz olacak hatlar şöyle:

  • Marmaray
  • Başkentray
  • İZBAN
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı

İstanbul'da ayrıca İBB'nin mevcut kararına göre Zafer Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım uygulaması bulunuyor. Bu kapsamda İETT otobüsleri, metrobüs, Şehir Hatları vapurları ile Metro İstanbul'un metro, tramvay ve füniküler gibi araçları da yer alıyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Evet. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. 2026 yılında 30 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. Borsa İstanbul'un resmi tatil takviminde de 30 Ağustos 2026 "Zafer Bayramı" olarak kapalı gün şeklinde yer alıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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