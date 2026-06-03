3 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

3 Haziran günü altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Küresel piyasalardan gelen yeni veriler ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda altın piyasasında hareketli bir seyir izlenirken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Güncel altın fiyatları ve piyasadaki son görünüm ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasasında 3 Haziran saat 14.19 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (spot altın TL/GR) alış fiyatı 6.588,85 TL, satış fiyatı ise 6.589,81 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,57 olarak kaydedilirken, piyasadaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 3 Haziran verilerine göre alışta 10.755,00 TL, satışta ise 10.832,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranının %-0,39 olduğu görülürken, altın piyasasındaki gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (XAU/USD), 3 Haziran itibarıyla alışta 4.463,80 dolar, satışta ise 4.464,44 dolar seviyelerinde yer alıyor. Günlük %-0,54'lük değişim yaşanırken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki beklentiler ons altının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.