29 Haziran Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

29 Haziran Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Haziran 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 29 Haziran 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK –– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2026 Yılı Kontrole Tâbi Malzeme Listesi) YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/10 (Değişik İş), K: 2026/3 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/163, K: 2026/67 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 16/4/2026 Tarihli ve E: 2025/231, K: 2026/82 Sayılı Kararı YARGITAY KARARLARI –– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 29/06/2026 Tarihli ve 2026/1 Sayılı Kararı –– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 08/05/2026 Tarihli ve E: 2021/8, K: 2026/1 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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