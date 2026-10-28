29 Ekim Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

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29 Ekim Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Ekim 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 29 Ekim 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.