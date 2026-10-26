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28 Ekim 2026 Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, 28 Ekim'de okullar yarım gün mü? 28 Ekim okullar tatil mi, yarın gün mü? Detaylar...

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar yarım gün olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren başlayacak. Buna göre öğrenciler sabah saatlerinde derslerine devam edecek, öğleden sonra ise eğitim öğretime ara verilecek.

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim Çarşamba günü okullar tam gün tatil değil. Günün ilk yarısında eğitim devam edecek, saat 13.00'ten itibaren ise resmî tatil başlayacak.

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmî tatil uygulanacak. Bu nedenle okullarda eğitim ve öğretime ara verilecek.