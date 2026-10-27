Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

28 Ekim Çarşamba yarın sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
28 Ekim Çarşamba yarın sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar, aile sağlığı merkezlerinin çalışma düzenini merak ediyor. Bayram arifesinin yarım gün tatil olmasıyla birlikte “28 Ekim’de sağlık ocakları açık mı?” ve “aile hekimleri çalışıyor mu?” soruları gündeme geldi.

28 Ekim 2026 Çarşamba günü sağlık ocakları, yani aile sağlığı merkezleri sabah saatlerinde açık olacak. Saat 13.00’ten itibaren başlayacak resmi tatil nedeniyle aile sağlığı merkezleri öğleden sonra hizmet vermeyecek. 29 Ekim Perşembe günü ise aile sağlığı merkezleri tam gün kapalı olacak. Acil sağlık ihtiyaçları için hastanelerin acil servisleri ise kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. İşte sağlık kuruluşlarının bayram tatilindeki çalışma düzeni.

28 EKİM’DE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Evet. Aile sağlığı merkezleri 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde normal mesaisine devam edecek. Saat 13.00’te başlayacak yarım günlük resmi tatil nedeniyle öğleden sonra ise hizmet verilmeyecek.

29 EKİM’DE SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

Evet. Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü aile sağlığı merkezleri tam gün kapalı olacak. Aile sağlığı merkezleri 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönecek.

HASTANELER AÇIK MI?

Devlet hastanelerinde poliklinik hizmetleri 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim’de resmi tatil nedeniyle sınırlı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri, bayram tatili boyunca 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edecek. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de ulaşılabiliyor.

RANDEVU ALIRKEN DİKKAT

Bayram tatili nedeniyle 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim için randevu alınamıyor. Vatandaşların, aile hekimi ve hastane randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden sabah saatleri veya 30 Ekim Cuma günü sonrası için planlaması öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Kocaeli İzmit'te Outlet Center AVM'de kendi silahı ateş alınca şahıs yaralandı

Önce bir ses duyuldu, sonra kanlar içinde yere yığıldı
Konya Karapınar'da mısır tarlasında 8 metrelik obruk! Biçerdöver operatörleri son anda fark etti

Mısırların arasında saklanmış! Biçerdöveri yutacak obruk çıktı
Samsun'da balayına çıkacağı gün araçta bıçak yarasıyla bulundu! 3 günlük evli diyetisyen ameliyata alındı

3 gün önce evlendi! Balayı sabahı araçta bıçak yarasıyla bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de kader günü! 7,3 milyon seçmen sandık başında

İsrail sandık başında! Netanyahu'nun kaderi belirleniyor
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı

Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt

Yangın daha da büyüyor! Yaptığı açıklamayla taş üstünde taş bırakmadı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri

Hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi! Fon soruşturmasında ödemeler başlıyor

Fon soruşturmasında kritik tarih belli oldu! Ödemeler başlıyor
Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş da var

Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş da var