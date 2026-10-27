28 Ekim Çarşamba yarın sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

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28 Ekim 2026 Çarşamba günü sağlık ocakları, yani aile sağlığı merkezleri sabah saatlerinde açık olacak. Saat 13.00’ten itibaren başlayacak resmi tatil nedeniyle aile sağlığı merkezleri öğleden sonra hizmet vermeyecek. 29 Ekim Perşembe günü ise aile sağlığı merkezleri tam gün kapalı olacak. Acil sağlık ihtiyaçları için hastanelerin acil servisleri ise kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. İşte sağlık kuruluşlarının bayram tatilindeki çalışma düzeni.

28 EKİM’DE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Evet. Aile sağlığı merkezleri 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde normal mesaisine devam edecek. Saat 13.00’te başlayacak yarım günlük resmi tatil nedeniyle öğleden sonra ise hizmet verilmeyecek.

29 EKİM’DE SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

Evet. Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü aile sağlığı merkezleri tam gün kapalı olacak. Aile sağlığı merkezleri 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönecek.

HASTANELER AÇIK MI?

Devlet hastanelerinde poliklinik hizmetleri 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim’de resmi tatil nedeniyle sınırlı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri, bayram tatili boyunca 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edecek. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de ulaşılabiliyor.

RANDEVU ALIRKEN DİKKAT

Bayram tatili nedeniyle 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim için randevu alınamıyor. Vatandaşların, aile hekimi ve hastane randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden sabah saatleri veya 30 Ekim Cuma günü sonrası için planlaması öneriliyor.