28 Ekim Çarşamba yarın PTT açık mı, PTT yarım gün mü çalışıyor?

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28 Ekim 2026 Çarşamba günü PTT şubeleri yarım gün çalışacak. Şubeler sabah saatlerinde açık olacak, saat 13.00’te başlayan resmi tatil nedeniyle öğleden sonra ise hizmet vermeyecek. 29 Ekim Perşembe günü PTT şubelerinin büyük bölümü kapalı olacak. İşte PTT’nin bayram tatilindeki çalışma düzenine dair bilinmesi gerekenler.

28 EKİM’DE PTT AÇIK MI?

Evet, PTT şubeleri 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde hizmet verecek. Resmi tatilin saat 13.00’te başlaması nedeniyle şubelerin öğle saatlerinde kapanması bekleniyor. İşlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşların sabah saatlerini tercih etmesi öneriliyor.

29 EKİM’DE PTT AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü PTT şubelerinin büyük bölümü kapalı olacak. Bazı büyük merkezlerde nöbetçi şubelerin hizmet vermesi mümkün olsa da vatandaşların hizmet alacakları şubenin açık olup olmadığını önceden kontrol etmesi gerekiyor. PTT şubeleri 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönecek.

KARGO GÖNDERİMLERİ ETKİLENECEK Mİ?

Bayram tatili nedeniyle kargo ve posta gönderimlerinde gecikmeler yaşanabiliyor. Acil gönderisi olan vatandaşların işlemlerini 28 Ekim sabahı tamamlaması öneriliyor.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

PTT şubelerinin güncel çalışma saatleri ve nöbetçi şube bilgileri, PTT’nin resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden öğrenilebiliyor. Fatura ödeme gibi bazı işlemler ise PTT’nin dijital kanalları üzerinden tatil günlerinde de yapılabiliyor.