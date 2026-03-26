26 Mart gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

26 Mart itibarıyla gram gümüş, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarının yönünü etkilerken, değerli metalin yükselip yükselmediği ya da düşüş trendine girip girmediği merak ediliyor. Yatırımcılar, güncel fiyatlar ve piyasa analizlerini izleyerek stratejilerini planlamaya devam ediyor. Detaylı gram gümüş verileri ve piyasa bilgileri haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (26 MART 2026)

26 Mart itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların radarında öne çıkıyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 96,87 TL, satış fiyatı ise 96,98 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 101,6289 TL olarak kaydedilmişti. Günlük değişim ise -4,57% olarak gerçekleşti. Piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatların gün içinde dalgalanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüşte son veriler, kısa vadede aşağı yönlü bir hareketin öne çıktığını gösteriyor. Günlük bazda kaydedilen düşüş dikkat çekerken, küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

26 Mart itibarıyla gram gümüşte önceki kapanışa göre belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Bu hareket, kısa vadede toparlanma bekleyen yatırımcılar için uyarıcı nitelikte değerlendiriliyor. Piyasalardaki oynaklık nedeniyle fiyatların yönü gün içinde değişkenlik gösterebilir.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli birikim hem de kısa vadeli yatırım aracı olarak ilgi görüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, arz-talep dengesi ve döviz kurlarındaki değişimler fiyatları doğrudan etkiliyor. Yatırımcıların piyasa koşullarını yakından takip ederek temkinli hareket etmesi önem taşıyor.