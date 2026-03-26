26 Mart altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI 26 MART 2026

26 Mart itibarıyla altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi şekillendiriyor. Bigpara verilerine göre gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında değişimler dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.312,50 TL, satış fiyatı ise 6.313,39 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim -1,73% olarak kaydedildi. Piyasalardaki ani hareketler nedeniyle fiyatların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.800 TL, satış fiyatı ise 11.331 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim -10,39% olarak kaydedildi. Türkiye’de birikim ve yatırım amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların ilgisini koruyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın, altın fiyatlarının yönünü belirleyen önemli göstergelerden biri olmaya devam ediyor. 26 Mart itibarıyla ons altın alış fiyatı 4.443,06 dolar, satış fiyatı ise 4.443,73 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim -1,38% olarak kaydedildi. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.