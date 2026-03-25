25 Mart gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

25 Mart’ta gram gümüş fiyatları, yatırımcıların radarında en çok takip edilen değerli metaller arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, gümüşün yönünü belirlerken, fiyatların yükselip yükselmediği ya da düşüşe geçip geçmediği merak ediliyor. Yatırımcılar, güncel verileri ve piyasa analizlerini takip ederek stratejilerini şekillendirmeye çalışıyor. Güncel gram gümüş fiyatları ve detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (25 MART 2026)

25 Mart itibarıyla gram gümüş fiyatları, yatırımcıların gündeminde öne çıkıyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 103,86 TL, satış fiyatı 103,98 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 101,59 TL olarak kaydedilmişti. Günlük değişim %2,34 artış olarak gerçekleşti. Piyasa hareketlerine bağlı olarak fiyatların gün içinde dalgalanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüşte son veriler, kısa vadede yukarı yönlü bir hareketin öne çıktığını gösteriyor. Günlük bazda kaydedilen artış dikkat çekerken, küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ Mİ?

25 Mart itibarıyla gram gümüşte sınırlı da olsa yükseliş gözlemleniyor. Önceki kapanışa göre artış kaydedilmesi, kısa vadede toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Ancak piyasalardaki oynaklık nedeniyle fiyatların yönü değişkenlik gösterebilir.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli birikim hem de kısa vadeli yatırım aracı olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, arz-talep dengesi ve döviz kurlarındaki hareketler fiyatları doğrudan etkiliyor. Yatırımcıların piyasa koşullarını yakından takip ederek temkinli hareket etmesi önem taşıyor.