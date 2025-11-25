25 Kasım Salı okullar yarım gün mü?

Öğretmenler Günü yaklaşırken "24 Kasım'da okullar yarım gün mü?" sorusu gündemdeki yerini korudu. Öğretmenlerin anlamlı günü kutlanırken öğrenciler ise 25 Kasım için araştırma yapmaya başladı. Peki, 25 Kasım Salı günü derslerde bir değişiklik olacak mı?

24 KASIM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Bu yıl Öğretmenler Günü pazartesi gününe geliyor. Resmi tatil günleri arasında bulunmadığı için 24 Kasım Pazartesi günü okullarda eğitim düzenli şekilde sürdürülecek. Öğrenciler derslerine devam edecek ve eğitim tam gün olarak yapılacak.

25 KASIM SALI OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

25 Kasım Salı günü için de herhangi bir kısaltma ya da değişiklik planlanmıyor. Eğitim öğretim faaliyetleri salı günü de tam gün devam edecek.