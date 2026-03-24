24 Mart gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

24 Mart'ta gram gümüş fiyatları, yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, gümüşün yönünü belirlerken fiyatların yükselişe mi geçtiği yoksa düşüş mü yaşadığı merak ediliyor. Yatırımcılar, güncel verileri ve piyasa analizlerini yakından takip ederek hareket etmeye çalışıyor. Güncel gram gümüş fiyatları ve detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (24 MART 2026)

24 Mart itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüş alış fiyatı 99,65 TL, satış fiyatı ise 99,76 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 98,53 TL olurken, günlük değişim %1,24 artış olarak kaydedildi. Piyasa hareketlerine bağlı olarak fiyatlar gün içinde dalgalanabiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüşte son veriler, kısa vadede yukarı yönlü bir hareketin öne çıktığını gösteriyor. Günlük bazda yaşanan artış dikkat çekerken, piyasalardaki dalgalanma eğilimi devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ Mİ?

24 Mart itibarıyla gram gümüşte sınırlı da olsa yükseliş gözlemleniyor. Önceki kapanışa göre artış kaydedilmesi, kısa vadede toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Ancak piyasalardaki oynaklık nedeniyle fiyatların yönü değişkenlik gösterebilir.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli birikim hem de kısa vadeli yatırım aracı olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, arz-talep dengesi ve döviz kurlarındaki hareketler fiyatları doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yatırımcıların piyasa koşullarını dikkatle takip ederek temkinli hareket etmesi önem taşıyor.